Covid | Oms | “2022 sia l’anno di fine pandemia”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) ”Ildeve esserein cui mettiamoalla” del coronavirus. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso di una conferenza stampa di Ginevra. Tedros ha quindi fatto appello al mondo interno a mostrarsi unito e a prendere decisioni difficili, ma utili a fermare laentro il prossimo anno. Con l’avvicinarsi delle feste dianno, il direttore dell’Oms ha detto di capire che ”tutti noi vogliono trascorrere del tempo con gli amici e con la famiglia. Tutti noi vogliono tornare alla normalità”. Ma, allo stesso tempo, ha sottolineato che per tornare alla normalità è necessario proteggersi ora che i casi stanno aumentando, spinti soprattutto dalla variante Omicron particolarmente ...

Da oggi, anche Ema ne ha autorizzato l'uso dopo che,l'Organizzazione Mondiale della Sanità () ...per allargare significativamente la platea mondiale dei vaccinati facendo diventare laun'...''Il 2022 deve essere l'anno in cui mettiamo fine alla pandemia'' del coronavirus. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus nel ...Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato che il 2022 dovrà essere l'anno in cui si metterà fine alla ....