Covid: Mattarella, 'stagione ricostruzione è stagione doveri per cittadini e istituzioni' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Questo resta un tempo difficile, nell'alternarsi di speranze e di nuovi allarmi. Si impone un'esigenza di chiarezza e di lealtà come premesse indispensabili di una piena, e comune, assunzione di responsabilità di fronte ai rischi che sono tuttora davanti a noi. Abbiamo visto come la chiarezza, di fronte alle asprezze della pandemia, abbia spazzato via il tempo delle finzioni, delle distrazioni. Tutto questo mi è parso uno straordinario segno di maturità e serietà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle istituzioni. "La stagione della ricostruzione -ha aggiunto il Capo dello Stato- si presenta anche come stagione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Questo resta un tempo difficile, nell'alternarsi di speranze e di nuovi allarmi. Si impone un'esigenza di chiarezza e di lealtà come premesse indispensabili di una piena, e comune, assunzione di responsabilità di fronte ai rischi che sono tuttora davanti a noi. Abbiamo visto come la chiarezza, di fronte alle asprezze della pandemia, abbia spazzato via il tempo delle finzioni, delle distrazioni. Tutto questo mi è parso uno straordinario segno di maturità e serietà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle. "Ladella-ha aggiunto il Capo dello Stato- si presenta anche comedi ...

Advertising

RaiNews : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla XIV conferenza degli ambasciatori alla Farnesina - tg2000it : ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Covid Stretta di fine anno 2?? L'Europa si blinda 3?? I saluti di… - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'è stato tempo costruttori, troppo spazio media a chi non segue scienza'... - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'stagione ricostruzione è stagione doveri per cittadini e istituzioni'... - ilmessaggeroit : Mattarella: «È il tempo della chiarezza e della lealtà. Covid, troppo spazio dei media ai No vax» -