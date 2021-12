Così l’India vuole conquistare l’industria dei semiconduttori (Di lunedì 20 dicembre 2021) l’India è diventata la nuova frontiera del mondo tech, attirando l’attenzione di start-up e tech provenienti da tutto il mondo e soprattutto dalla Cina. Infatti, da quando Pechino ha imposto rigide regolamentazioni volte a frenare il potere delle grandi aziende tecnologiche, molte di queste aziende hanno deciso di spostare i loro uffici, quartier generali e industrie fuori dai confini nazionali e alcune si sono spostati proprio in India. Approfittando di questa occasione, in cui Nuova Delhi si trova in una situazione di vantaggio, il governo ha deciso di incentivare ancora di più la scelta di queste aziende cinesi (e non). In particolare, l’amministrazione di Modi ha deciso di investire 10 miliardi di dollari per attrarre società di semiconduttori e produzione di display, estendendo il sostegno fiscale fino al 50%. Tutto nello sforzo di riuscire a ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 dicembre 2021)è diventata la nuova frontiera del mondo tech, attirando l’attenzione di start-up e tech provenienti da tutto il mondo e soprattutto dalla Cina. Infatti, da quando Pechino ha imposto rigide regolamentazioni volte a frenare il potere delle grandi aziende tecnologiche, molte di queste aziende hanno deciso di spostare i loro uffici, quartier generali e industrie fuori dai confini nazionali e alcune si sono spostati proprio in India. Approfittando di questa occasione, in cui Nuova Delhi si trova in una situazione di vantaggio, il governo ha deciso di incentivare ancora di più la scelta di queste aziende cinesi (e non). In particolare, l’amministrazione di Modi ha deciso di investire 10 miliardi di dollari per attrarre società die produzione di display, estendendo il sostegno fiscale fino al 50%. Tutto nello sforzo di riuscire a ...

