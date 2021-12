Conducente bus chiede di indossare mascherina, aggredito (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli denuncia una nuova aggressione ai danni di un’autista dell’Anm colpevole di aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina. “Stavolta – spiega Borrelli – è accaduto sulla linea 169 a via della Stadera. Qui un passeggero ha iniziato ad inveire contro l’autista minacciando di sparargli e ha tentato di accedere alla cabina di comando colpendo ripetutamente il vetro di protezione. Una volta sceso dal mezzo, l’aggressore non si è arreso ed ha continuato ad aggredire verbalmente e a minacciare il Conducente e a sfogare la propria rabbia lanciando sassi e bottiglie contro il pullman”. “Vergognoso. Questo è ciò con cui il personale dell’Anm deve confrontarsi tutti i giorni. Questa gente violenta – prosegue Borrelli – non ha alcuno scrupolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli denuncia una nuova aggressione ai danni di un’autista dell’Anm colpevole di aver chiesto a un passeggero dila. “Stavolta – spiega Borrelli – è accaduto sulla linea 169 a via della Stadera. Qui un passeggero ha iniziato ad inveire contro l’autista minacciando di sparargli e ha tentato di accedere alla cabina di comando colpendo ripetutamente il vetro di protezione. Una volta sceso dal mezzo, l’aggressore non si è arreso ed ha continuato ad aggredire verbalmente e a minacciare ile a sfogare la propria rabbia lanciando sassi e bottiglie contro il pullman”. “Vergognoso. Questo è ciò con cui il personale dell’Anm deve confrontarsi tutti i giorni. Questa gente violenta – prosegue Borrelli – non ha alcuno scrupolo ...

