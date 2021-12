**Calcio: Asl blocca Salernitana, squadra non parte per Udine** (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - La Salernitana non è partita per Udine, dove domani è chiamata a giocare contro i bianconeri friulani un match valido per la 19esima giornata di Serie A, a causa di alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra è stata l'azienda sanitaria a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Lanon è partita per Udine, dove domani è chiamata a giocare contro i bianconeri friulani un match valido per la 19esima giornata di Serie A, a causa di alcuni casi di positività al Covid nel gruppo. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto dellaè stata l'azienda sanitaria are il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio.

