Calcio a 5 | Italia-Iran 4-6 | gli azzurri cedono nella prima amichevole a Salsomaggiore Terme

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Non è buona laper la Nazionalena dia 5 impegnatadelle due amichevoli acontro l’. Gliallenati da Massimiliano Bellarte sono stati sconfitti dai campioni d’Asia per 6-4 al termine di un match particolarmente lottato e in cui la fisicità e la tecnica dei rivali sono stati un fattore. La selezione di Nazem Al-Sharia, settima forza del ranking mondiale, ha dimostrato in questo incontro di meritare la posizione che occupa. Indubbiamente, per i nostri portacolori un test probante in vista della fase finale degli Europei nei Paesi Bassi (19 gennaio-6 febbraio). PRIMO TEMPO –frazione di gioco glisoffrono ...

