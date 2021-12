Atalanta, Gasperini: “Ilicic non voleva più giocare. Ora appesantito dai farmaci” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Calcio Club, si è soffermato sulla situazione di Josip Ilicic. “Lavorare sulla testa non è facile – ha ammesso il tecnico della Dea sulla condizione psicologica delle squadre -. Poi ci sono state delle situazioni particolari che sono materia per gli psicologi e gli psichiatri, ad esempio quello che è successo a Ilicic. È bello rivederlo giocare, ci sono stati momenti in cui lui non voleva più giocare. Ha dei momenti molto buoni“. “Non è mai stato motivato come quest’anno, sta recuperando la condizione migliore, è forse un po’ appesantito dai farmaci, ma adesso è più forte anche mentalmente” ha aggiunto in conclusione ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Calcio Club, si è soffermato sulla situazione di Josip. “Lavorare sulla testa non è facile – ha ammesso il tecnico della Dea sulla condizione psicologica delle squadre -. Poi ci sono state delle situazioni particolari che sono materia per gli psicologi e gli psichiatri, ad esempio quello che è successo a. È bello rivederlo, ci sono stati momenti in cui lui nonpiù. Ha dei momenti molto buoni“. “Non è mai stato motivato come quest’anno, sta recuperando la condizione migliore, è forse un po’dai, ma adesso è più forte anche mentalmente” ha aggiunto in conclusione ...

