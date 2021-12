All Togheter Now, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti brillano con i loro look (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ultima edizione di All Togheter Now si è conclusa il 19 dicembre regalando la vittoria a e tantissime emozioni al pubblico in studio e da casa. Parte del successo di questo show è senz’altro della sua conduttrice, Michelle Hunziker, che anche quest’anno ha portato avanti il programma in modo impeccabile. E per la finalissima ha scelto di indossare un outfit davvero speciale, elegante e luminosissimo. Vi raccomandiamo... All Togheter Now, Michelle Hunziker e Anna Tatangelo perfette in black and white Quello che la showgirl non si sarebbe probabilmente aspettata, è stata la sorpresa della figlia Aurora Ramazzotti, che ha raggiunto la madre sul palco sulle note di You make me feel. E per ... Leggi su diredonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ultima edizione di AllNow si è conclusa il 19 dicembre regalando la vittoria a e tantissime emozioni al pubblico in studio e da casa. Parte del successo di questo show è senz’altro della sua conduttrice,, che anche quest’anno ha portato avanti il programma in modo impeccabile. E per la finalissima ha scelto di indossare un outfit davvero speciale, elegante e luminosissimo. Vi raccomandiamo... AllNow,e Anna Tatangelo perfette in black and white Quello che la showgirl non si sarebbe probabilmente aspettata, è stata la sorpresa della figlia, che ha raggiunto la madre sul palco sulle note di You make me feel. E per ...

Advertising

infoitcultura : All Togheter Now, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti brillano con i loro look - danylomo : @corsi_gabriele Su all togheter now ,canale 5 il vincitore cantando highway to hell degli Ac Dc durante l’esibizion… - aoasminiskirts : Non I miei genitori che guardano all togheter now con mikella hoozinker the real asian queen - mariac_elvano : Tra l'altro Vincenzo è uno dei finalisti di All Togheter now, facciamogli un grosso in bocca al lupo per stasera ?? #JESC2021 - fmazzoni7 : @Wazza_CN Ma ordinatamente, una alla volta, o all togheter? Perché sposta parecchio la qualità del sogno -