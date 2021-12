A febbraio si vota per la Città Metropolitana di Napoli. Con qualche rimorso di non averla abbastanza riformata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Quanto è difficile fare le riforme in Italia? Se ne è accorto questa mattina il sindaco riformista di Napoli, Gaetano Manfredi. All’iniziativa dell’ex eurodeputato del Pdl Enzo Rivellini sulla Città Metropolitana, tutti si sono detti più o meno nostalgici delle vecchie Province con la logica del “stavamo meglio quando stavamo peggio” essendo la riforma Delrio del 2014, quella che ha eliminato le vecchie Province trasformandole in enti di secondo livello, rimasta appesa perchè non costituzionalizzata col referendum del 2016. Quella riforma rimasta a metà, oggi, è evidente a tutti che non funziona. Ma in quanti, tra coloro che oggi auspicano un passo indietro con la restaurazione del voto diretto dai cittadini del consiglio e del presidente della Provincia, 5 anni fa, fecero la loro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Quanto è difficile fare le riforme in Italia? Se ne è accorto questa mattina il sindaco riformista di, Gaetano Manfredi. All’iniziativa dell’ex eurodeputato del Pdl Enzo Rivellini sulla, tutti si sono detti più o meno nostalgici delle vecchie Province con la logica del “stavamo meglio quando stavamo peggio” essendo la riforma Delrio del 2014, quella che ha eliminato le vecchie Province trasformandole in enti di secondo livello, rimasta appesa perchè non costituzionalizzata col referendum del 2016. Quella riforma rimasta a metà, oggi, è evidente a tutti che non funziona. Ma in quanti, tra coloro che oggi auspicano un passo indietro con la restaurazione del voto diretto dai cittadini del consiglio e del presidente della Provincia, 5 anni fa, fecero la loro ...

