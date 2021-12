Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 dicembre 2021)DEL 19 DICEMBREORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LAFINO ALLE 22 E’ ATTIVO SU TUTTA OLA RETE AUTOSTRADALE IL BLOCCO ALLA CIRCONE DEI MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE TRAFFICO CHE SI MANTIENE ANCORA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA, RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E L’USCITA STRAMPELLI VERSO LATINA TRAFFICO SCORREVOLE ARIAPERTO IL NODO DELL’A24 CON LA TANGENZIALE EST CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE, PRESTARE ATTENZIONE PER UN ALTRO VEICOLO IN PANNE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI QUESTA VOLTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO STAMANE CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI ...