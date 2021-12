Uomini e Donne e Amici in onda fino al 22 dicembre poi il lungo stop (Di domenica 19 dicembre 2021) Entra nel vivo la settimana natalizia che porterà con sé la variazione dei palinsesti della Mediaset tra cui Uomini e Donne. Numerosi appassionati della trasmissione di Maria De Filippi dovranno prepararsi ad un lungo stop. Consultando il palinsesto di Canale 5 si apprende che il dating show andrà regolarmente in onda fino al giorno 22 dicembre. Questo significa che giovedì 23 e venerdì 24 non sarà possibile proseguire con le vicende dei troni over e classico. Ma quanto tempo durerà questa pausa natalizia? Andiamo subito a scoprirlo annunciando che lo stop riguarderà anche Amici 21! Amici 21 e Uomini e Donne, in onda fino al 22 ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 19 dicembre 2021) Entra nel vivo la settimana natalizia che porterà con sé la variazione dei palinsesti della Mediaset tra cui. Numerosi appassionati della trasmissione di Maria De Filippi dovranno prepararsi ad un. Consultando il palinsesto di Canale 5 si apprende che il dating show andrà regolarmente inal giorno 22. Questo significa che giovedì 23 e venerdì 24 non sarà possibile proseguire con le vicende dei troni over e classico. Ma quanto tempo durerà questa pausa natalizia? Andiamo subito a scoprirlo annunciando che loriguarderà anche21!21 e, inal 22 ...

