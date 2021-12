Spalletti come i giocatori: avete visto cosa indossa in campo? (Di domenica 19 dicembre 2021) È in corso il match della 18esima giornata di campionato di Serie A tra Milan e Napoli. La squadra azzurra è in vantaggio grazie al gol di Elmas. Mister Spalletti conduce gli azzurri dalla panchina, ma c’è un particolare che salta agli occhi degli spettatori. Milan Napoli, Spalletti indossa scarpette da calcio Ai piedi di Luciano Spalletti nel match di questa sera non ci sono infatti le solite scarpe, il tecnico indossa delle scarpette da calcio. ECCO LA FOTO Spalletti scarpette Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021) È in corso il match della 18esima giornata di campionato di Serie A tra Milan e Napoli. La squadra azzurra è in vantaggio grazie al gol di Elmas. Misterconduce gli azzurri dalla panchina, ma c’è un particolare che salta agli occhi degli spettatori. Milan Napoli,scarpette da calcio Ai piedi di Lucianonel match di questa sera non ci sono infatti le solite scarpe, il tecnicodelle scarpette da calcio. ECCO LA FOTOscarpette

