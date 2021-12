Rinnovo in salita per un big dell’Inter: la richiesta è da urlo! (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Rinnovo contrattuale di Ivan Perisic sembra complicarsi ulteriormente. Il giocatore, in particolare da quando Simone Inzaghi è arrivato alla Pinetina, gode di un grandissimo spazio in campo, prova del fatto che attualmente si trova in uno stato di forma fisica e mentale ottimale. Se la presenza in campo del croato è diventata ormai una sicurezza, il suo Rinnovo contrattuale lo è un po’ meno. Infatti, secondo le ultime news riportate da Nicolò Schira, l’Inter ha proposto al giocatore un’estensione di contratto fino al 2024 per 4 milioni l’anno. L’esterno nerazzurro, però, chiederebbe di più: un contratto di tre anni per 5 milioni l’anno più bonus. Inter, calciomercato, PerisicL’incontro tra la società e l’entourage del giocatore è previsto per gennaio. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilcontrattuale di Ivan Perisic sembra complicarsi ulteriormente. Il giocatore, in particolare da quando Simone Inzaghi è arrivato alla Pinetina, gode di un grandissimo spazio in campo, prova del fatto che attualmente si trova in uno stato di forma fisica e mentale ottimale. Se la presenza in campo del croato è diventata ormai una sicurezza, il suocontrattuale lo è un po’ meno. Infatti, secondo le ultime news riportate da Nicolò Schira, l’Inter ha proposto al giocatore un’estensione di contratto fino al 2024 per 4 milioni l’anno. L’esterno nerazzurro, però, chiederebbe di più: un contratto di tre anni per 5 milioni l’anno più bonus. Inter, calciomercato, PerisicL’incontro tra la società e l’entourage del giocatore è previsto per gennaio. Ludovica Mauro

Advertising

fabrifibra65 : RT @FisascatCisl73: #FarmacieSpeciali Prosegue in salita il negoziato con #Assofarm sul nuovo Contratto nazionale applicato ai circa 2mila… - CislFisascat : RT @FisascatCisl73: #FarmacieSpeciali Prosegue in salita il negoziato con #Assofarm sul nuovo Contratto nazionale applicato ai circa 2mila… - infoitsport : Rendimento in calo e rinnovo in salita: Kessie riserva per ritrovarsi - OdeonZ__ : Rendimento in calo e rinnovo in salita: Kessie riserva per ritrovarsi - sportli26181512 : Gazzetta - Pioli avverte Kessie: l'ivoriano riserva per ritrovarsi: 'Pioli avverte Kessie', titola La Gazzetta dell… -