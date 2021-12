Quel dubbio amletico tra l’aprire tutto e il chiudersi a riccio… (Di domenica 19 dicembre 2021) Per quanto nessuno ancora ne abbia ufficializzato il decesso, non c’è dubbio che la categoria pesi leggeri della WWE, attualmente in forza in Quel di NXT 2.0, sia ormai definitvamente estinta. Un trapasso necessario e forse inevitabile, che ha visto nei massicci licenziamenti e nel cambio di registro subito dallo show i suoi due più grandi carnefici. Da qualche settimana, infatti, il campione di categoria, Quel Roderick Strong di cui tanto bene abbiamo parlato nei precedenti blog, è stato messo innanzi a nuove sfide con atleti estranei alla propria categoria di riferimento. In primis, il promettente Joe Gacy, contro il quale è riuscito a strappare una vittoria, e, da ultimo, con Bron Breakker, contro il quale, suo malgrado, ha perso, dopo un incontro, in ogni caso, combattutto. Oltre a questi chiari ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 dicembre 2021) Per quanto nessuno ancora ne abbia ufficializzato il decesso, non c’èche la categoria pesi leggeri della WWE, attualmente in forza indi NXT 2.0, sia ormai definitvamente estinta. Un trapasso necessario e forse inevitabile, che ha visto nei massicci licenziamenti e nel cambio di registro subito dallo show i suoi due più grandi carnefici. Da qualche settimana, infatti, il campione di categoria,Roderick Strong di cui tanto bene abbiamo parlato nei precedenti blog, è stato messo innanzi a nuove sfide con atleti estranei alla propria categoria di riferimento. In primis, il promettente Joe Gacy, contro il quale è riuscito a strappare una vittoria, e, da ultimo, con Bron Breakker, contro il quale, suo malgrado, ha perso, dopo un incontro, in ogni caso, combat. Oltre a questi chiari ...

ShinjiVichingo : @gabryhz L’unico dubbio che ho è quel caprone in panchina. Però Chiellini è chiaramente a fine carriera e Bonucci i… - gstarwind : @rickypi92 @rossellapoli1 @andreeeee95 Ma la stampa è complice, perché mai una volta (si pensi al casino con i 'deb… - Ciccio_87XX : @charleshlight @fraben71 @Agenzia_Ansa Com'era la storiella del parlare solo di quel che si conosce, tutta la menat… - grancetto : RT @riccardoweiss: @NeraGiacomo Senza ombra di dubbio, prima volevano imporci il MES e poi ce lo hanno MES in quel post con il Recovery Fou… - sghedo : (4/6) Non saprei, ma il minimo comune denominatore è senza dubbio un catarro figlio di un raffreddore che non passa… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel dubbio Cinque libri da leggere o regalare per questo Natale ...meglio la storia del 900 del nostro Paese e per indagare su nevrosi e fobie della classe che quel ... vi farà sentire più intelligenti di quanto in realtà siete è senz'alcun dubbio Michele Mari, di cui ...

Venom - la furia Carnage tradisce lo spirito dei fumetti Marvel? Creato nel 1988 dalla brillante mente di David Michelinie e Todd McFarlane , Venom è senza dubbio uno dei personaggi più amati dai lettori di fumetti Marvel . Inizialmente pensato come un'...e di quel ...

Gesam Le Mura nella tana delle...Lupe col dubbio-Kaczmarczyk NoiTV - La vostra televisione F1 Verstappen, il primo ingegnere in Toro Rosso: "Così abbiamo cresciuto un campione" Non si è mai dato per vinto, sviluppando un talento che già aveva come base”. “Sì, e lo dico senza dubbi. Max aveva quel qualcosa in più che altri non possedevano. Ho gestito piloti di grande talento, ...

I dubbi di Marko sulla Massimo Costa Siamo così sicuri che George Russell possa avere il passo di Lewis Hamilton e Max Verstappen? A lanciare il dubbio è Helmut Marko, colui che decise di far debuttare in F1 il neo ...

