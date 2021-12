(Di domenica 19 dicembre 2021)O (ITALPRESS) – E’ sufficiente un avvio di gara brillante al, unito a un gol dubbio annullato nel finale al, per espugnare San Siro e superare così i padroni di casa per 1-0 nel posticipo della diciottesima giornata. Gli azzurri trovano il gol vittoria già al 5?. Zielinski batte un corner dalla destra che trova l’incornata di Elmas, abile ad anticipare Tonali e a battere Maignan. Dopo una primissima fase di marca partenopea, i rossoneri si procurano la prima occasione al 17?. Ballo-Tourè mette un bel cross dalla sinistra trovando Ibrahimovic che anticipa bene il diretto marcatore, ma il suo tentativo si spegne di poco a lato. Al 34? è Florenzi a provarci con un sinistro di collo pieno da fuori area, ma la sfera esce di un soffio alla sinistra di Ospina. Dopo un finale di tempo privo di ulteriori emozioni, sono gli ...

alessiomagno1 : Il Napoli ha sbancato il Meazza e ha battuto il Milan, ora le due squadre sono a quattro punti dall’Inter, posso an… - vivereitalia : Milan battuto 1-0 dal Napoli, Inter campione d'inverno - LaNotifica : Milan battuto 1-0 dal Napoli, Inter campione d’inverno - vlgino : @robertopampa9 Pampa con le riserve abbiamo battuto il Milan. Grandi ragazzi - ThomasMestre : @Coppo01201967 @MilanNewsit Oggi avevano detto che Pioli non ha mai battuto Spalletti. Per il bene del futuro del M… -

Abbiamo vinto contro il, su un campo difficilissimo'. MALATTIA - 'Sto bene, ancora ho un po' di tosse, ma oggi non mi ha dato fastidio. Sono contento che ho aiutato oggi la squadra e questo era ...... e al primo affondo va in gol: al 5' calcio d'angoloforte sul primo palo da Zielinski e colpo di testa di Elmas che batte Maignan schiacciando la sfera a terra. Ilaccusa il colpo a ...Il Napoli sbanca San Siro grazie al colpo di testa di Eljif Elmas. Milan battuto 0 - 1, azzurri secondi in classifica. Il commento.Il Napoli sbanca San Siro e conquista il secondo posto in classifica. Gli azzurri si sono imposti sul Milan per 1 a 0 grazie ad una rete di Elmas nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Luciano S ...