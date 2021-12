Medici no-vax squadristi, irruzione all'assemblea: accuse e insulti, interviene la polizia | Video (Di domenica 19 dicembre 2021) L'assemblea dell'ordine provinciale dei Medici di Roma è stata sospesa dopo che le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire per interrompere la protesta di una quarantina di camici bianchi no vax. "Questa mattina nella Capitale - si legge in una nota dell'Omceo - è stata interrotta l'assemblea dell'ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e odontoiatri che avrebbe dovuto approvare il bilancio preventivo 2022. Una quarantina di Medici hanno manifestato il loro dissenso accusando il consiglio dell'Omceo di 'non aver sospeso chi era moroso e invece di aver sospeso i Medici che non si sono vaccinati'". Questo "atteggiamento strumentale di una minoranza" ha di fatto impedito il normale svolgimento dell'assemblea, riferiscono dall'Ordine. "I manifestanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) L'dell'ordine provinciale deidi Roma è stata sospesa dopo che le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire per interrompere la protesta di una quarantina di camici bianchi no vax. "Questa mattina nella Capitale - si legge in una nota dell'Omceo - è stata interrotta l'dell'ordine provinciale di Roma deichirurghi e odontoiatri che avrebbe dovuto approvare il bilancio preventivo 2022. Una quarantina dihanno manifestato il loro dissenso accusando il consiglio dell'Omceo di 'non aver sospeso chi era moroso e invece di aver sospeso iche non si sono vaccinati'". Questo "atteggiamento strumentale di una minoranza" ha di fatto impedito il normale svolgimento dell', riferiscono dall'Ordine. "I manifestanti ...

