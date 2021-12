L’ultimo incontro di David Rossi Ignorato dall’inchiesta. Un teste lo vide con una persona ma le sue dichiarazione non sono mai state verbalizzate (Di domenica 19 dicembre 2021) Una notizia – l’ultima di una lunga serie – a dir poco agghiacciante se dovesse essere confermata. Gli investigatori di Siena che indagavano sul caso David Rossi “non hanno verbalizzato una deposizione di un cittadino che aveva fatto dichiarazioni spontanee“. La denuncia arriva da Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del manager del Monte dei Paschi, durante una conferenza stampa insieme al presidente della commissione Antimafia Nicola Morra e ai familiari. “Abbiamo parlato con una persona, la cui testimonianza è ritenuta da noi molto affidabile, che colloca Rossi in un vicolo tra le 15.30 e le 16 del 6 marzo 2013, il giorno della sua morte. Rossi camminava con un cappuccio. Questa persona, da buon cittadino, ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) Una notizia – l’ultima di una lunga serie – a dir poco agghiacciante se dovesse essere confermata. Gli investigatori di Siena che indagavano sul caso“non hanno verbalizzato una deposizione di un cittadino che aveva fatto dichiarazioni spontanee“. La denuncia arriva da Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del manager del Monte dei Paschi, durante una conferenza stampa insieme al presidente della commissione Antimafia Nicola Morra e ai familiari. “Abbiamo parlato con una, la cui testimonianza è ritenuta da noi molto affidabile, che collocain un vicolo tra le 15.30 e le 16 del 6 marzo 2013, il giorno della sua morte.camminava con un cappuccio. Questa, da buon cittadino, ha ...

