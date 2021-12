Inter, ora preoccupa il rinnovo di Perisic: i dettagli (Di domenica 19 dicembre 2021) In casa Inter si tratta il rinnovo di Perisic. Tra la domanda e l’offerta ci sarebbe molta distanza Ivan Perisic sta facendo bene con l’Inter e sta diventando uno degli imprescindibili di Simone Inzaghi. Il croato è in scadenza a giugno del 2022 e urge per i nerazzurri arrivare al rinnovo. La distanza, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è larga. Due anni a quattro milioni di euro sarebbe l’offerta dell’Inter, tre anni a 6 milioni la richiesta del croata. Nuovo incontro previsto a gennaio per capire la fattibilità del rinnovo. L’Inter spera. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) In casasi tratta ildi. Tra la domanda e l’offerta ci sarebbe molta distanza Ivansta facendo bene con l’e sta diventando uno degli imprescindibili di Simone Inzaghi. Il croato è in scadenza a giugno del 2022 e urge per i nerazzurri arrivare al. La distanza, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è larga. Due anni a quattro milioni di euro sarebbe l’offerta dell’, tre anni a 6 milioni la richiesta del croata. Nuovo incontro previsto a gennaio per capire la fattibilità del. L’spera. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

