Incidente hot per Sophie al GF Vip: “Alessandro era nudo in confessionale…” – VIDEO (Di domenica 19 dicembre 2021) Sabato sera particolarmente bollente nella Casa del Grande Fratello Vip. La new entry Alessandro Basciano ha già “scombussolato” gli equilibri traballanti del reality, specie quelli di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. “Alessandro era nudo in confessionale”, il racconto di Sophie Nel corso del party del GF Vip, Sophie ha spifferato a Giacomo Urtis di aver... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 19 dicembre 2021) Sabato sera particolarmente bollente nella Casa del Grande Fratello Vip. La new entryBasciano ha già “scombussolato” gli equilibri traballanti del reality, specie quelli di Soleil Sorge eCodegoni. “erain confessionale”, il racconto diNel corso del party del GF Vip,ha spifferato a Giacomo Urtis di aver... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Incidente hot per Sophie al GF Vip: “Alessandro era nudo in confessionale…” – VIDEO - Italia_Notizie : Ballando con le stelle, incidente ‘hot’ per Sabrina Salerno durante l’esibizione in pista. Milly Carlucci intervien… - FQMagazineit : Ballando con le stelle, incidente ‘hot’ per Sabrina Salerno durante l’esibizione in pista. Milly Carlucci intervien… - LaMammaN1 : - _DAGOSPIA_ : BALLANDO CON LE STELLE, INCIDENTE HOT PER SABRINA SALERNO: IL REGGISENO SI SLACCIA E... -