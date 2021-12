"In quel corridoio buio...". Diego Della Palma, l'0rrore degli abusi sessuali: cosa ha dovuto subire (Di domenica 19 dicembre 2021) Un racconto drammatico, intimo, doloroso, quello di Diego Della Palma a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5. Il celebre truccatore e imprenditore, infatti, ha parlato di una delle pagine più buie Della sua vita: gli abusi sessuali subiti da un prete in collegio. Ma non solo, è partito raccontando Della meningite fulminante che ha avuto quando aveva sei anni e che per poco non lo ha ucciso: "Sono stato in coma e non ricordo nulla, solo il colore lilla. Vivevo in un'onda mistica. E poi ricordo mia madre che stringeva un santino di Sant'Antonio sperando che vivessi a vivere. Quando mi sono ripreso mi sono accorto che tutto ciò non è niente di che. E' un epoca superficiale sempre più stupida in cui non si dà importanza alla morte ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Un racconto drammatico, intimo, doloroso,lo dia Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5. Il celebre truccatore e imprenditore, infatti, ha parlato di una delle pagine più buiesua vita: glisubiti da un prete in collegio. Ma non solo, è partito raccontandomeningite fulminante che ha avuto quando aveva sei anni e che per poco non lo ha ucciso: "Sono stato in coma e non ricordo nulla, solo il colore lilla. Vivevo in un'onda mistica. E poi ricordo mia madre che stringeva un santino di Sant'Antonio sperando che vivessi a vivere. Quando mi sono ripreso mi sono accorto che tutto ciò non è niente di che. E' un epoca superficiale sempre più stupida in cui non si dà importanza alla morte ...

