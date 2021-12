Il Campidoglio si illumina di verde per chiedere all' Europa di tornare ad accogliere i migranti

(Di domenica 19 dicembre 2021) Nella Giornata internazionale per i diritti dei, che si celebra il 18 dicembre, Roma Capitale ha aderito all'iniziativa #LanterneVerdi lanciata da Save the Children perall'di ...

Agenzia ANSA

"Accendendo con una luce verde il palazzo Senatorio dele la sede centrale di Save The Children, ci schieriamo al fianco dei contadini polacchi che accendendo una lanterna verde hanno ...... in contemporanea con l'accensione della sede di Save the Children, verrà illuminato di verde anche il Palazzo Senatorio del, dove oggi alle ore 18 si terrà un'iniziativa di ...Nella Giornata internazionale per i diritti dei migranti, che si celebra il 18 dicembre, Roma Capitale ha aderito all'iniziativa ...“Palazzo Senatorio si tinge di verde per chiedere all’Europa di prendersi cura di chi scappa da persecuzioni, violazioni dei diritti ...