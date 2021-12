Il Barcellona vuole blindare il suo gioiello: pronto un quinquennale! (Di domenica 19 dicembre 2021) Nonostante la sua giovane età (24 agosto 2004, 17 anni), Pablo Martín Páez Gavira o, meglio, Gavi è ormai una garanzia per il Barcellona. La società blaugrana non ci pensa due volte e, secondo Fabrizio Romano, ha già pronto un contratto quinquennale da offrire al giocatore spagnolo, anche se l’annuncio ufficiale richiederà ancora un po’ di tempo. Gavi, Barcellona, LaLigaAnche l’allenatore, Xavi Hernández, è incredulo del rendimento del giovane talento: “Il gioco di Gavi è spettacolare. La sua personalità è sorprendente a 17 anni. Quando io avevo 17 anni, tutto mi è costato di più“. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Nonostante la sua giovane età (24 agosto 2004, 17 anni), Pablo Martín Páez Gavira o, meglio, Gavi è ormai una garanzia per il. La società blaugrana non ci pensa due volte e, secondo Fabrizio Romano, ha giàun contratto quinquennale da offrire al giocatore spagnolo, anche se l’annuncio ufficiale richiederà ancora un po’ di tempo. Gavi,, LaLigaAnche l’allenatore, Xavi Hernández, è incredulo del rendimento del giovane talento: “Il gioco di Gavi è spettacolare. La sua personalità è sorprendente a 17 anni. Quando io avevo 17 anni, tutto mi è costato di più“. Ludovica Mauro

