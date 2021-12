Highlights e gol Milan-Napoli 0-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di. A San Siro i ragazzi di Luciano Spalletti trovano subito la via del gol grazie ad Elmas che incorna alla perfezione, da calcio d’angolo, battendo Maignan. La partita è combattuta, ma poche occasioni da gol con ilche non riesce ad essere fluido senza impensierire Ospina. Gli ospiti, ad inizio secondo tempo, sprecano una clamorosa palla gol con Petagna che si fa rimontare da Tomori proprio sul più bello. Nel finale Ibrahimovic ha l’occasione dell’1-1 ma mastica il sinistro, poi il gol annullato a Kessie per fuorigioco attivo di Giroud. I tre punti sono delche aggancia i rossoneri a quota 39, ...

...PARTITE DI OGGI - LE PARTITE DI SABATO - GLIDI VENERDÌ ). Il tabellino di Milan - Napoli 0 - 1 LIVE vedi anche Serie A: pari in Fiorentina - Sassuolo, Spezia - Empoli e Samp - Venezia:...Alla squadra di Juric basta ildi Pobega, arrivato sugli sviluppi della punizione che è costata a Magnani il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Gli scaligeri, in dieci, danno vita ad una ripresa di reazione e coraggio, ...Milan-Napoli, la cronaca con il video degli highlights del match della 18.a giornata disputato domenica 19 dicembre a San Siro ...Il Napoli di Luciano Spalletti si aggiudica uno scontro diretto fondamentale contro il Milan per 1-0 a San Siro e ritrova la vittoria in campionato dopo tre giornate negative, agganciando proprio i ro ...