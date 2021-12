Donatella Versace | agli inizi della sua carriera | completamente un’altra persona

(Di domenica 19 dicembre 2021)negli anni 90, all’sua, eradiversa: ecco come è cambiata Una delle donne più forti e influente dell’alta moda che ha lavorato al fianco per anni del suo adorato fratello, scomparso per mano di un tossicodipendente che gli avrebbe sparato all’ingressosua casa di Miami che le affida una linea del marchio tanto noto al mondo,: stiamo parlando di, classe 1955, rappresenta attualmente la stilista più ricca del mondo con un introito annuo che si aggira attorno ai 400 milioni di dollari. curiosità (foto web)La splendidanasce a Reggio Calabria ed è l’ultima dei suoi fratelli. Nel corso ...

Advertising

Romance08267894 : @BXTCHtake @gagavoodo Donatella Versace ?????????? - ComradeXenia : donatella versace core - sushivibes22 : @grande_flagello Donatella Versace e Sabrina Ferilli - EleOnlyTheBrave : RT @httpbenzoash: Leone tre anni che va a fare il fitting da Donatella Versace, io a ventidue anni che ancora faccio chiamare la pizzeria d… - CupofCla : RT @httpbenzoash: Leone tre anni che va a fare il fitting da Donatella Versace, io a ventidue anni che ancora faccio chiamare la pizzeria d… -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Versace

Donna Fanpage

... invito che da Gucci e Balenciaga è stato accolto con grande entusiasmo dae Fendi con la loro sfilata Fendace, c'è da dire che il pubblico invece sembra apprezzare questo mix and ...Cosìe Kim Jones, direttore creativo della linea femminile di Fendi, si sono scambiati i ruoli per la prima volta, conquistando l'attenzione del web. Ma l'idea di lavorare a quattro ...Donatella Versace negli anni 90, all'inizio della sua carriera, era completamente diversa: ecco come è cambiata ...The Hacker Project di Balenciaga e Gucci: la collaborazione più esplosiva dell'anno è online e nelle boutique in anteprima.