Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 19 dicembre 2021, di Che tempo che fa? stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 19 dicembre, su Rai 3: In aggiornamento Che tempo che fa – Il tavolo Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Con Nino Frassica e Gigi ... Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021) Quali sono glidi oggi, domenica 192021, di Cheche fa?saranno tanti glidi Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito glidi Cheche fa in onda, 19, su Rai 3: In aggiornamento Cheche fa – Il tavolo Abbiamo visto gliCheche fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Con Nino Frassica e Gigi ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : 'Salvare le feste'. Qualsiasi cosa che si decida ora non farà in tempo ad avere effetto per le feste. - EzioGreggio : La staffilata di Cuadrado ci ha risolto un secondo tempo che finalmente abbiamo giocato un po’ di più a centrocampo… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - dario39355099 : Leggero corre il tempo quasi fiume placido che lentamente corre verso il mare! #PoetiStinti - teo_acm : @86___Longo Il tempo di leggere tutto il tweet e vedere che l'avevi rt con l'altro profilo -