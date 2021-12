Biondi | L’Aquila e provincia a esponenti di Fratelli d’Italia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021) , la risposta a chi accusa FdI di non avere classe dirigente – «A tutti quelli che accusano FdI e la sua leader Giorgia Meloni di non avere classe dirigente, la risposta arriva puntale dall’Abruzzo. Non lo dico io ma le migliaia di persone che hanno deciso di affidare la guida della Regione, del Comune dele della suadi». È quanto dichiara il sindaco del, Pierluigi(nella foto), all’indomani della vittoria di Angelo Caruso, alla presidenza delladel. «La classe dirigente di una formazione politica – continua– non si misura con la presenza nei talk show, ma dal buon governo che è in grado di esprimere a tutti i livelli ...