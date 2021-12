Alex Belli rifiuta di vedere il messaggio di Mila Suarez: lei lo pubblica sui social (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella puntata di Verissimo in onda oggi, 19 dicembre 2021, c’è stato tempo per una lunga intervista ad Alex Belli e Delia Duran. Prima che la compagna dell’attore entrasse nello studio di Canale 5, la Toffanin ha però parlato anche delle ex di Belli. Tra queste ovviamente Katarina, che è ancora a tutti gli effetti sua moglie, visto che da anni, hanno iniziato le pratiche di separazione ma non sono ancora divorziati ( motivo per il quale tra l’altro, non esiste nessun matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran). Altra ex molto nota al pubblico, è Mila Suarez, che ha partecipato al Grande Fratello in passato e ha ricevuto anche la visita di Belli mentre era una concorrente. Oggi però a quanto pare, per Alex quello è un capitolo spinoso e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella puntata di Verissimo in onda oggi, 19 dicembre 2021, c’è stato tempo per una lunga intervista ade Delia Duran. Prima che la compagna dell’attore entrasse nello studio di Canale 5, la Toffanin ha però parlato anche delle ex di. Tra queste ovviamente Katarina, che è ancora a tutti gli effetti sua moglie, visto che da anni, hanno iniziato le pratiche di separazione ma non sono ancora divorziati ( motivo per il quale tra l’altro, non esiste nessun matrimonio trae Delia Duran). Altra ex molto nota al pubblico, è, che ha partecipato al Grande Fratello in passato e ha ricevuto anche la visita dimentre era una concorrente. Oggi però a quanto pare, perquello è un capitolo spinoso e ...

