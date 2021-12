Zeb Colter | “Sami Zayn in AEW sarebbe solo un altro nome su una lunga lista”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 dicembre 2021)è da un po’ una presenza fissa a Smackdown, dopo aver accusato la federazione di avere ordito un complotto ai suoi danni. Nonostante la sua gestione non convinca tutti, il Great Liberator è garanzia di intrattenimento, avendo ottime qualità sia al microfono che nel lottato. Qualità che non sono indifferenti alla WWE, tanto che ha provato insistentemente a far rinnovare il contratto a, e come accade sempre più spesso, ultimamente, il rinnovo in WWE ha sia dei sostenitori che dei critici. La scelta giusta Parlando di sostenitori, ospite a Smack Talk, l’ex manager WWE Zeb, ora Dutch Mantell, ha parlato die del suo possibile approdo in AEW: “Vorrei cherimanga in WWE, perché non credo che l’AEW lo ...