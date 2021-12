Variante Omicron, lockdown Olanda. Scienziati Gb: misure o crisi (Di domenica 19 dicembre 2021) (Adnkronos) - lockdown in Olanda da oggi per fermare la Variante Omicron. La Gran Bretagna pensa al 'piano C' con un'ulteriore stretta . In Germania i singoli Laender chiedono misure più rigide per gli stranieri in arrivo nel paese. L'ondata di contagi covid continua a investire il Vecchio Continente e costringe i governi a correre ai ripari. La stretta si concretizza in particolare in Olanda, con il lockdown annunciato dal premier Mark Rutte: da oggi al 14 gennaio tutto chiuso o quasi. "L'Olanda chiude di nuovo", annuncia Rutte. "E' inevitabile a causa della quinta ondata che ci sta investendo con la Variante Omicron". Nel paese, chiuderà tutto tranne i negozi essenziali. Restano aperti supermercati e farmacie. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) (Adnkronos) -inda oggi per fermare la. La Gran Bretagna pensa al 'piano C' con un'ulteriore stretta . In Germania i singoli Laender chiedonopiù rigide per gli stranieri in arrivo nel paese. L'ondata di contagi covid continua a investire il Vecchio Continente e costringe i governi a correre ai ripari. La stretta si concretizza in particolare in, con ilannunciato dal premier Mark Rutte: da oggi al 14 gennaio tutto chiuso o quasi. "L'chiude di nuovo", annuncia Rutte. "E' inevitabile a causa della quinta ondata che ci sta investendo con la". Nel paese, chiuderà tutto tranne i negozi essenziali. Restano aperti supermercati e farmacie. Per ...

