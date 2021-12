Toyota Yaris Cross | il piccolo genio diventa SUV

(Di sabato 18 dicembre 2021) Laè una delle proposte più originali all'interno del segmento deiover compatti, quello praticamente più combattuto sul mercato dove ogni costruttore ha la sua proposta. Così, per distinguersi in questo mare magnum, i giapponesi hanno scelto la strategia più sicura, ovvero quella di giocare in casa. Le mura amiche si chiamano full hybrid, che è l'unico powertrain con cui laè disponibile. L'unica scelta per quando riguarda la tecnica è quella tra la trazione anteriore e quella integrale. È il sistema AWD-i che non prevede connessioni meccaniche tra i due assi ma l'attivazione di un motore elettrico al posteriore solo quando necessario. Questa configurazione, inoltre, porta con sé anche il retrotreno a doppio braccio ...

Advertising

NdrCcc : @albe_ Tra le dieci più vendute: Fiat 500x, è un SUV ( - infoiteconomia : Mazda2 2022: in arrivo il modello Full Hybrid su base Toyota Yaris - Auto_Aziendali : ?? Un nuovo protagonista fra i suv compatti – Solo full-hybrid con trasmissione e-CVT – Anche con trazione integrale… - megamodo : Toyota ha presentato, sulla pluripremiata GR Yaris, la sua tecnologia sperimentale del motore a combustione aliment… - JustEnzo99 : RT @PlayStationIT: Parte ufficialmente la GR Yaris E-Cup! Scalda i motori e iscriviti subito alla prima cup di qualifica! -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Yaris

La Gazzetta dello Sport

Ve l'abbiamo svelata la settimana scorsa, la nuova Mazda2 Hybrid , che per abbracciare la tecnologia ibrida ha puntato su una furba partnership con, ereditando la meccanica della. Non rimpiazza la Mazda2 che conoscevamo , ma l'affianca per ampliare l'offerta. Sono 116 i cavalli a disposizione, per una velocità massima di 175 km/h, ...Il terzo è avvenuto poco dopo le 16 in via Vigasio con uno scontro frontale tra un trattore e un'auto, la cui conducente è risultata positiva all'etilometro con un tasso di quasi tre ...Annuncio vendita Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Active usata del 2017 a Brendola, Vicenza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Active usata del 2017 a Cuneo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...