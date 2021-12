Terremoto in Lombardia, la scossa nel video di un’abitazione a cinque chilometri dall’epicentro (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima il forte boato, poi la terra che trema. Il Terremoto che ha coinvolto la Lombardia stamattina, con epicentro a Bonate Sotto, è stato registrato da una telecamera di un’abitazione privata a Chignolo d’Isola, in provincia di Bergamo. A diffondere il video è stato il sindaco della cittadina, Ramon Crespolini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima il forte boato, poi la terra che trema. Ilche ha coinvolto lastamattina, con epicentro a Bonate Sotto, è stato registrato da una telecamera diprivata a Chignolo d’Isola, in provincia di Bergamo. A diffondere ilè stato il sindaco della cittadina, Ramon Crespolini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - DPCgov : ?? #Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSitazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul ter… - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Lombardia - Fioren3Antonino : RT @FontanaPres: Scossa di terremoto magnitudo 4,4 sentita in tutta la Lombardia. L'epicentro è stato vicino a Bonate Sotto, Bergamo. Son… - nichi_nicola : RT @mariogiordano5: Scossa in Lombardia: ma non sarà mica colpa dei no vax? Si attende il parere di burloni e bassetti #Terremoto #esperti -