Snowboardcross oggi | Coppa del Mondo Cervinia 2021 | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara

(Di sabato 18 dicembre 2021) Manca sempre meno alle fasi finali della terza tappa delladel-2022 di. L’appuntamento è peralle ore 11.30 sulle nevi di(Italia). In casa azzurra mancherà purtroppo Omar Visintin dopo l’infortunio rimediato nell’ultimaindividuale. A tenere alto l’onore dell’Italia ci proveranno quindi soprattutto i vincitori della prova a squadre di Montafon (Austria), ovvero Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, qualificati rispettivamente con il secondo e sesto tempo generale per le gare di. Gli altri azzurri presenti alle fasi finali saranno, in campo maschile, Matteo Menconi, Tommaso Leoni, Michele Godino e Filippo Ferrari, mentre nella prova femminile scenderanno sulla pista di casa anche Francesca Gallina e ...

Advertising

arruba_ : RT @CValtournenche: Oggi e domani, ai piedi del Cervino il gotha dello snowboardcross ?? mondiale - CValtournenche : Oggi e domani, ai piedi del Cervino il gotha dello snowboardcross ?? mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross oggi

OA Sport

CALENDARIO SPORT INVERNALI(VENERDÌ 17 DICEMBRE): PROGRAMMA, ORARI, TV VENERDÌ 17 DICEMBRE: 09.00 SLITTINO " Nations Cup ... Sky Go) 11.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) -maschile ...CALENDARIO SPORT IN TV(VENERDÌ 17 DICEMBRE ) VENERDÌ 17 DICEMBRE 06.00 VELA " SailGP a Sydney ... Discovery+, Sky Go) 11.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) -maschile a Cervinia, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della gara di snowboardcross di Cervina, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di ...Nella Coppa del Mondo di snowboard cross a Cervinia, Lucas Eguibar e Charlotte Bankes i più veloci nelle qualifiche ...