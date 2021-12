Roma, su Twitter prende in giro De Roon: “Quando realizzi che oggi non ci saranno suoi tweet” (Di sabato 18 dicembre 2021) Una bella e convincente vittoria della Roma sul campo dell’Atalanta che, oltre a dare una sicura iniezione di fiducia alla squadra, oltre che una piccola vendetta agli addetti social giallorossi. A fine partita infatti, il canale ufficiale Twitter in lingua inglese della società, ha provocato l’olandese De Roon, che nel 2019, dopo una vittoria all’Olimpico, aveva schernito proprio i giallorissi. “Quando realizzi che oggi non ci saranno tweet di De Roon” allegando un video che esprime godimento. When you realise a Roma win also means no De Roon tweet this timepic.Twitter.com/5ti1V8QXuP — AS Roma English (@ASRomaEN) December 18, ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Una bella e convincente vittoria dellasul campo dell’Atalanta che, oltre a dare una sicura iniezione di fiducia alla squadra, oltre che una piccola vendetta agli addetti social giallorossi. A fine partita infatti, il canale ufficialein lingua inglese della società, ha provocato l’olandese De, che nel 2019, dopo una vittoria all’Olimpico, aveva schernito proprio i giallorissi. “chenon cidi De” allegando un video che esprime godimento. When you realise awin also means no Dethis timepic..com/5ti1V8QXuP — ASEnglish (@ASEN) December 18, ...

