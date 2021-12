Regalo di Natale in extremis? Amazfit GTS 2e in offerta su Amazon (Di sabato 18 dicembre 2021) Manca una settimana all’arrivo del Natale 2021 e dobbiamo fare in fretta per gli ultimi acquisti e regali. Se siete intenzionati a comprare uno smartwatch, che riesca a distinguersi sul mercato tra tantissimi modelli, allora non potete farvi scappare l’Amazfit GTS 2e. Il device è disponibile oggi, sabato18 dicembre, in super offerta su Amazon al prezzo di 129,90 euro (invece di 149,90 euro di listino) e nelle seguenti colorazioni: Viola, Nero e Verde. Questo fantastico orologio intelligente è spedito dall’e-commerce e venduto da terzi. Inoltre, se siete già clienti iscritti al servizio Prime, lo riceverete a casa prima delle feste natalizie, con consegna gratuita e senza costi aggiuntivi. Prima di proseguire al suo acquisto, diamo insieme un’occhiata sulle principali caratteristiche ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Manca una settimana all’arrivo del2021 e dobbiamo fare in fretta per gli ultimi acquisti e regali. Se siete intenzionati a comprare uno smartwatch, che riesca a distinguersi sul mercato tra tantissimi modelli, allora non potete farvi scappare l’GTS 2e. Il device è disponibile oggi, sabato18 dicembre, in supersual prezzo di 129,90 euro (invece di 149,90 euro di listino) e nelle seguenti colorazioni: Viola, Nero e Verde. Questo fantastico orologio intelligente è spedito dall’e-commerce e venduto da terzi. Inoltre, se siete già clienti iscritti al servizio Prime, lo riceverete a casa prima delle feste natalizie, con consegna gratuita e senza costi aggiuntivi. Prima di proseguire al suo acquisto, diamo insieme un’occhiata sulle principali caratteristiche ...

