Porte girevoli, Cartabia torna al ddl Bonafede: chi si candida non potrà più indossare la toga (Di sabato 18 dicembre 2021) I magistrati che tornano in servizio dopo la candidatura (o il mandato elettorale) non potranno svolgere funzioni giudiziarie, ma saranno inseriti in un apposito ruolo presso il ministero della Giustizia. È la nuova ipotesi contro le “Porte girevoli” tra toghe e politica che la ministra della Giustizia Marta Cartabia vuol inserire nella riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, che verrà presentata al prossimo Consiglio dei ministri. Una previsione che di fatto si limita a recepire quella già contenuta nel disegno di legge dell’ex ministro Alfonso Bonafede, il testo base in discussione in Commissione Giustizia alla Camera a cui il Governo dovrà proporre i propri emendamenti. L’ipotesi inizialmente presentata ai partiti e all’Associazione nazionale magistrati (Anm), consentiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) I magistrati cheno in servizio dopo latura (o il mandato elettorale) non potranno svolgere funzioni giudiziarie, ma saranno inseriti in un apposito ruolo presso il ministero della Giustizia. È la nuova ipotesi contro le “” tra toghe e politica che la ministra della Giustizia Martavuol inserire nella riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, che verrà presentata al prossimo Consiglio dei ministri. Una previsione che di fatto si limita a recepire quella già contenuta nel disegno di legge dell’ex ministro Alfonso, il testo base in discussione in Commissione Giustizia alla Camera a cui il Governo dovrà proporre i propri emendamenti. L’ipotesi inizialmente presentata ai partiti e all’Associazione nazionale magistrati (Anm), consentiva ...

