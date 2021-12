Pillola Pfizer anti-Covid, come funziona e quando arriva in Italia (Di sabato 18 dicembre 2021) Pillola Pfizer anti-Covid, ecco come funziona e quando arriva in Italia il farmaco che blocca la moltiplicazione del virus L’agenzia europea del Farmaco (Ema) ha approvato la Pillola anti-Covid prodotta da Pfizer. Si tratta di un farmaco antivirale, il cui nome è Paxlovid, utile «per il trattamento di adulti con Covid che non richiedano ossigeno e che siano a maggior rischio di grave progressione della malattia». In Italia la Pillola potrà essere utilizzata dopo l’approvazione dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, che dovrebbe arrivare a giorni. Gli studi, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 dicembre 2021), eccoinil farmaco che blocca la moltiplicazione del virus L’agenzia europea del Farmaco (Ema) ha approvato laprodotta da. Si tratta di un farmacovirale, il cui nome è Paxlovid, utile «per il trattamento di adulti conche non richiedano ossigeno e che siano a maggior rischio di grave progressione della malattia». Inlapotrà essere utilizzata dopo l’approvazione dell’Aifa, l’Agenziana del farmaco, che dovrebbere a giorni. Gli studi, ...

