“Ora posso dirlo”. Manila Nazzaro, il colpo di scena nello studio del GF Vip. Tutto in diretta (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di decisioni durante il nuovo appuntamento con il GF Vip 6. La puntata numero 28 del reality show condotto da Alfonso Signorini è andata in onda su Canale 5 venerdì 17 dicembre e gli inquilini della casa hanno dato il benvenuto a ben tre nuovi concorrenti. È stato anche il tempo di un pesante addio, quello di Aldo Montano. Gli inquilini hanno dovuto annunciare se proseguire l’esperienza all’interno del reality show o lasciare la casa e il campione di sciabola ha deciso di lasciare il gioco per tornare dalla sua famiglia. “Da sportivo ci sono già passato una volta quest’estate con le olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, quindi ti devo comunicare che lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli”, ha detto Aldo Montano direttamente dallo studio ad Alfonso Signorini. L’addio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di decisioni durante il nuovo appuntamento con il GF Vip 6. La puntata numero 28 del reality show condotto da Alfonso Signorini è andata in onda su Canale 5 venerdì 17 dicembre e gli inquilini della casa hanno dato il benvenuto a ben tre nuovi concorrenti. È stato anche il tempo di un pesante addio, quello di Aldo Montano. Gli inquilini hanno dovuto annunciare se proseguire l’esperienza all’interno del reality show o lasciare la casa e il campione di sciabola ha deciso di lasciare il gioco per tornare dalla sua famiglia. “Da sportivo ci sono già passato una volta quest’estate con le olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, quindi ti devo comunicare che lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli”, ha detto Aldo Montanomente dalload Alfonso Signorini. L’addio ...

Advertising

ravanin58 : RT @CristinaMolendi: Non ci posso credere. Sono schifata. Notizia appresa ora da un amico …. Schifo totale - PeppaPigBig : #gfvip 'cacchio e ora che mi invento per avere una clips? ?? ah si posso tentare con il bono nuovo, non ho altra sce… - Rosabianca123 : RT @CristinaMolendi: Non ci posso credere. Sono schifata. Notizia appresa ora da un amico …. Schifo totale - Merlot_Prosecco : posso tornare all'impaginazione di @Twitter di una settimana fa ? prima leggevo molte più cose.. ora un twitt una… - debufred : #Botticino Un cane abbaia dalle 5 di stamane Sopprimete il l'animale o il padrone: non ne posso più. Ora scrivo a @paoletta2577 -

Ultime Notizie dalla rete : Ora posso A fare la spesa senza mascherina, aggredisce chi la rimprovera FELTRE - 'Mi hanno chiesto perché non mi sono allontanata. La risposta è semplice: non ne posso più di vedere la gente che va in giro senza mascherina mettendo gli altri in pericolo nell'...altri? Ora c'...

Ravenna, sequestrato il green pass a vari militanti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia ... dice Ferrero che ribadisce al Corriere di essere sicuro del suo vaccino e attacca: "Mi trovo al centro di questa situazione ma io, semmai, sono parte lesa e nessuno mi dice come posso muovermi ora ...

Tumore al seno e salute delle ossa, l'iniziativa 'Ora pOSSO' • Fortune Italia Fortune Italia FELTRE - 'Mi hanno chiesto perché non mi sono allontanata. La risposta è semplice: non nepiù di vedere la gente che va in giro senza mascherina mettendo gli altri in pericolo nell'...altri?c'...... dice Ferrero che ribadisce al Corriere di essere sicuro del suo vaccino e attacca: "Mi trovo al centro di questa situazione ma io, semmai, sono parte lesa e nessuno mi dice comemuovermi...