Modugno | controlli anti Covid | chiusa una pizzeria

(Di sabato 18 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Continuano senza sosta idei Carabinieri della Compagnia divolti a far rispettare le norme ed i protocolli dettati per prevenire la diffusione dei contagi da-19. Alla mirata attività preventiva, lo scorso fine settimana, hanno preso parte i militari della locale Stazione unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, oltre al personale specializzato dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleosofisticazione Sanitaria. Il controllo ha interessato alcuni locali del centro cittadino e per uno di essi le conseguenze sono state pes. All’esito dell’attività di verifica, infatti, a finire nei guai, è stata la giovane titolare di unacollocata nel centro storico della ...

Advertising

Borderline_24 : Carenze igienico strutturali, chiusa una pizzeria nel Barese -

Ultime Notizie dalla rete : Modugno controlli

Noi Notizie

... nell'ambito deifinalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, coadiuvati da personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di, hanno: - ...I Militari della Stazione Carabinieri di Corato, con il supporto di unità cinofile die dei colleghi della Sezione operativa della Compagnia di Molfetta, hanno effettuato, come ...su ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Modugno volti a far rispettare le norme ed i protocolli dettati per prevenire la ...GROTTAGLIE - I militari della stazione di Martina Franca hanno effettuato diversi controlli presso il territorio comunale di Grottaglie in provincia di Taranto. Dalle operazioni sono emerse diverse sa ...