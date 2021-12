Mercatini di Natale, Re Lear e spettacoli per famiglie: il week-end in città (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel week-end a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il villaggio di Natale in Piazzale Alpini e il Christmas Village a Piazzale Matteotti, Re Lear al Donizetti, spettacoli per famiglie e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 18 e domenica 19 dicembre. BERGAMO SABATO 18 DICEMBRE – In piazzale Alpini torna il Villaggio di Natale – “Christmas village” in Piazza Matteotti – Ruota panoramica, pattini e albero: il Natale a Bergamo – Alla Biblioteca Mai “L’Assiette au Beurre: l’immagine satirica della Belle époque” – “Nulla è perduto”, alla GAMeC mostra su arte e materia in trasformazione – Santa Lucia, tutti gli appuntamenti a Bergamo – Allo Spazio Caverna in scena ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel-end a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il villaggio diin Piazzale Alpini e il Christmas Village a Piazzale Matteotti, Real Donizetti,pere molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 18 e domenica 19 dicembre. BERGAMO SABATO 18 DICEMBRE – In piazzale Alpini torna il Villaggio di– “Christmas village” in Piazza Matteotti – Ruota panoramica, pattini e albero: ila Bergamo – Alla Biblioteca Mai “L’Assiette au Beurre: l’immagine satirica della Belle époque” – “Nulla è perduto”, alla GAMeC mostra su arte e materia in trasformazione – Santa Lucia, tutti gli appuntamenti a Bergamo – Allo Spazio Caverna in scena ...

Advertising

sofiablasi10 : RT @DavPoggi: CRACOVIA ORA, 16.15 del 22/12/21 mercatini di Natale ?? ITALIANI VI CONTINUANO A PERCULARE!!!! Buon risveglio … si spera! http… - AnaMariaFilippi : RT @Italia: A #Natale mercati, eventi, manifestazioni, addobbi e decorazioni prendono vita e trasformano Milano in una città magica, sugges… - marchenews24 : Mercatini di Natale a Staffolo: le iniziative di oggi e domani - crescentinbosco : @ZTL29492447 @CottarelliCPI Ma dal 6 dicembre i non vaccinati (10% circa) non possono più entrare in nessun posto a… - crescentinbosco : @CottarelliCPI Mi sa che anche Lei non capisce. I non vaccinati non possono più andare in nessun luogo affollato (l… -