LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: RIVOLTA D'ORO NEI 100 FARFALLA! Zazzeri, Di Pietro, Orsi e Ceccon in finale

16.11: La perla in una carriera in altalena. A 30 anni va a prendersi una grandissima soddisfazione Matteo RIVOLTA che ha saputo soffrire ed ha vinto con il tempo di 48?87, secondo posto per Chad Le Clos in 49?04, terzo posto per il russo Minakov in 49?21 

16.10: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RIVOLTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

16.09: A metà gara RIVOLTA, Bucher, Minakov 

16.06: L'azzurro in corsia 4 nei 100 farfalla. Questi i partenti: Shields (Usa), Majerski (Pol), Ramadan (Egy), RIVOLTA (Ita), Le Clos (Rsa), Ponti (Sui), Bucher (Aut), Minakov (Rus) 

16.05: Ci siamo! Matteo RIVOLTA ha la possibilità di fare grandi cose nei 100 FARFALLA! 

15.57: Queste le finaliste dei 50 farfalla donne:

