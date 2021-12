Isola dei Famosi 2022, spuntano i primi concorrenti: due nomi pazzeschi (Di sabato 18 dicembre 2021) primi nomi per l’Isola dei Famosi 2022, con la fumata bianca vicinissima. La produzione tratta anche con una ‘cara’ opinionista. Il logo del reality show di Mediaset (Via Screenshot)Una volta che il Grande Fratello Vip giungerà a conclusione, Mediaset è pronta ad accontentare gli amanti dei reality con la nuova stagione dell’Isola dei Famosi. Al momento quel che è certo è che alla conduzione del programma ci sarà Ilary Blasi, mentre dall’Isola di Palapa in collegamento ci sarà ancora Massimiliano Rosolino. Mentre invece il resto del cast è in via di definizione, visto anche l’addio di Tommaso Zorzi. Per lui infatti si aperta una nuova avventura con Discovery, alla conduzione di Drag Race Italy. Tra i grandi assenti troviamo anche ... Leggi su vesuvius (Di sabato 18 dicembre 2021)per l’dei, con la fumata bianca vicinissima. La produzione tratta anche con una ‘cara’ opinionista. Il logo del reality show di Mediaset (Via Screenshot)Una volta che il Grande Fratello Vip giungerà a conclusione, Mediaset è pronta ad accontentare gli amanti dei reality con la nuova stagione dell’dei. Al momento quel che è certo è che alla conduzione del programma ci sarà Ilary Blasi, mentre dall’di Palapa in collegamento ci sarà ancora Massimiliano Rosolino. Mentre invece il resto del cast è in via di definizione, visto anche l’addio di Tommaso Zorzi. Per lui infatti si aperta una nuova avventura con Discovery, alla conduzione di Drag Race Italy. Tra i grandi assenti troviamo anche ...

ginogini8 : @CuoreIschitano Anche nella tua amata isola ci spaventammo tanto, qualche anno fa.; ci sta qualcuno che è ancora se… - BITCHYFit : Isola dei Famosi, Gianmarco Onestini verso il cast (anche Amanda Lear) #Isola - eijunice : Cmq se oggi siete in zona isola o Garibaldi a Milano venite a trovarmi alla Stecca3!!!!!! Ci sono dei giochi bellissimi e io sono simpatica - StraNotizie : Isola dei Famosi, Gianmarco Onestini verso il cast (Amanda Lear in trattativa) - KeepTheRight1 : @HoaraBorselli Alternativa: obbligo vaccinale e “Isola dei Novax” per i radicali che ancora infrangono l’obbligo. -