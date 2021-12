Involtini pugliesi | perfetti per Natale Una vera bontà!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 18 dicembre 2021) Le bombefanno parte di quelle ricetta della tradizione regionale. Pochi ingredienti che si amalgamano tra loro in un tripudio di gusti e sapori davvero indimenticabili. Le potete trovare alle feste o alle sagre, nel menù dei trattorie o ristoranti tipici. Di cosa si tratta? Di fettine di maiale, avvolte nella pancetta e ripiene di formaggio. Presentatele come secondo ad una cena informale con gli amici di sempre per trasportarli in un viaggio ideale sul tacco d’Italia! Conquisterete ogni palato, anche il più raffinato, appagando gola e stomaco con una combinazione vincente di elementi. Potrete poi lanciarvi in sperimentazioni alternative, a base di pesce e di verdure: essendosi prestano ad essere declinati come preferite, ma noi di Non Solo Riciclo vogliamo presentarvi la versione originale, rustica e contadina, la migliore di ...