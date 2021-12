Iker Lecuona: “KTM? Sbagliano l’approccio con i piloti giovani…” (Di sabato 18 dicembre 2021) È un Iker Lecuona convinto che la KTM sbagli approccio con i giovani centauri, quello che ha risposto alle domande di una lunga intervista. Il corridore iberico ha sottolineato come la disponibilità di poco tempo concessa possa essere alla base di questo comportamento errato del team di MotoGP. Le parole di Iker Lecuona su KTM Ecco le parole, rilasciate a motorsport.com, del pilota spagnolo che il prossimo anno correrà in Superbike con la Honda ufficiale: “Onestamente, penso che non sia corretto. Perché se tu credi in un pilota, lo fai per uno, due, tre o quattro anni. Credi in lui, ma devi comunque dargli il tempo di adattarsi e migliorare. Con un anno, non puoi dire al pilota ‘devi essere lì’ o mettergli pressione. Tutti hanno bisogno di tempo per adattarsi. Penso che sia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) È unconvinto che lasbagli approccio con i giovani centauri, quello che ha risposto alle domande di una lunga intervista. Il corridore iberico ha sottolineato come la disponibilità di poco tempo concessa possa essere alla base di questo comportamento errato del team di MotoGP. Le parole disuEcco le parole, rilasciate a motorsport.com, del pilota spagnolo che il prossimo anno correrà in Superbike con la Honda ufficiale: “Onestamente, penso che non sia corretto. Perché se tu credi in un pilota, lo fai per uno, due, tre o quattro anni. Credi in lui, ma devi comunque dargli il tempo di adattarsi e migliorare. Con un anno, non puoi dire al pilota ‘devi essere lì’ o mettergli pressione. Tutti hanno bisogno di tempo per adattarsi. Penso che sia ...

