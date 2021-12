Giallo a Roma | cadavere in un appartamento a Tor Sapienza Aveva mani e piedi legati

Advertising

Italia_Notizie : Giallo a Tor Sapienza, operaio egiziano ucciso e nascosto legato mani e piedi - Corriere : Roma, giallo a Tor Sapienza: operaio egiziano ucciso e nascosto legato mani e piedi - franconemarisa : RT @Corriere: Roma, giallo a Tor Sapienza: operaio egiziano ucciso e nascosto legato mani e piedi - danieledv79 : RT @Corriere: Roma, giallo a Tor Sapienza: operaio egiziano ucciso e nascosto legato mani e piedi - Corriere : Roma, giallo a Tor Sapienza: operaio egiziano ucciso e nascosto legato mani e piedi -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Roma

Quotidiano.net

E'per la morte di un operaio egiziano di 48 anni trovato cadavere con mani e piedi legati. Il macabro ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio in un appartamento a Tor Sapienza. Il corpo ...... il cui tentativo è facilmente arginato dal portiere polacco ex, mentre sul fronte opposto del ... Ci prova senza fortuna Barrow (28'), Dominguez e McKennie si prendono unper un'accesa ...Roma, 18 dicembre 2021 - E' giallo a Roma per la morte di un operaio egiziano di 48 anni trovato cadavere con mani e piedi legati. Il macabro ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio in un appartamen ...Il Lazio è destinato a entrare in zona gialla entro Capodanno. Su questo convergono gli esperti e anche l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato, dà ...