Gf Vip 6 | Davide Silvestri senza scrupoli su Soleil | che colpo basso!

Leggi su altranotizia

(Di sabato 18 dicembre 2021)è sempre apparso come uno dei concorrenti più corretti e coerenti all’interno della casa del Gf Vip 6. Amico di Alex Belli eSorge, non ha esitato a dire la sua apertamente. Gf Vip 6,-AltranotiziaIn questi tre mesi all’interno della casa del Gf Vip 6è stato il terzo componente di quel meraviglioso trio composta da Alex Belli, lui eSorge. Ma non è stato di certo il più debole o quello con meno personalità, anzi. E’ stato, invece, colui che ha osservato, riflettuto e, quando necessario, detto la sua riguardo al comportamento e agli atteggiamenti degli altri due vip. Da lunedì Alex Belli non è più un inquilino della casa, eSorge con l’attore si sono ritrovati più ...