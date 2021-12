È stato arrestato uno dei latitanti di mafia più pericolosi del mondo

(Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Arrea Galapagar (Madrid) i latitante Gioacchino Gammino, 61 anni, inserito nell'elenco deidel ministero dell'Interno. E'bloccato dalla Dia e dalle unità dell'Udyco della polizia nazionale spagnola, con il coordinamento del procuratore di Palermo Francesco Lo Voi e dall'Aggiunto Paolo Guido, nonché la collaborazione del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il pregiudicato per associazione di tipo mafioso, omicidio e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, è affiliato alla famiglia stiddara degli "Ingaglio" di Campobello di Licata (Agrigento), che, alleatasi con la stidda nissena, negli anni '90 del secolo, aveva scatenato una lunga e sanguinosa guerra dicontro gli ...

