Covid, la variante Omicron preoccupa, Draghi convoca cabina di regia per il 23 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà la riunione della cabina di regia sul Covid-19 presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. È quanto riferisce una nota di palazzo Chigi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021) Giovedì 23a Palazzo Chigi si terrà la riunione delladisul-19 presieduta dal presidente del Consiglio, Mario. È quanto riferisce una nota di palazzo Chigi. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - ilfoglio_it : Anche se ci sono delle incognite, la pillola anti virale prodotta da Pfizer è una soluzione che potrebbe risultare… - GassmanGassmann : Questo è il momento di seguire tutte le regole di sicurezza covid. La nuova variante #Omicron molto più contagiosa,… - orizzontescuola : Covid, la variante Omicron preoccupa, Draghi convoca cabina di regia per il 23 dicembre - di_allerta2 : RT @unoqualcunque: Nonostante la politica del covid zero, la variante Omicron è arrivata in Cina, primo caso a Tianjin. -