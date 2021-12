Covid grave e obesità, occhio al grasso addominale (Di sabato 18 dicembre 2021) Covid e fattori di rischio, tra i tanti c’è anche l’obesità addominale. Uno studio, che rientra nel progetto di ricerca VARCO-19, svolto in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e dai ricercatori dell’IRCCS Policlinico San Donato, punta il dito sull’obesità sì, ma in particolare su quella addominale. “Il calo dei livelli di anticorpi, tra il primo e il terzo mese dopo l’inoculazione della seconda dose di ‘vaccino anti Covid-19?, era significativamente maggiore negli individui affetti da obesità addominale rispetto a coloro che presentavano una normale distribuzione del tessuto adiposo” si legge sulla ricerca, pubblicata dalla rivista Obesity, organo ufficiale della Società Americana dell’obesità. Lo studio è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021)e fattori di rischio, tra i tanti c’è anche l’. Uno studio, che rientra nel progetto di ricerca VARCO-19, svolto in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e dai ricercatori dell’IRCCS Policlinico San Donato, punta il dito sull’sì, ma in particolare su quella. “Il calo dei livelli di anticorpi, tra il primo e il terzo mese dopo l’inoculazione della seconda dose di ‘vaccino anti-19?, era significativamente maggiore negli individui affetti darispetto a coloro che presentavano una normale distribuzione del tessuto adiposo” si legge sulla ricerca, pubblicata dalla rivista Obesity, organo ufficiale della Società Americana dell’. Lo studio è stato ...

