Conferenza stampa Pioli | «Con il Napoli vogliamo vincere Inter? Non è in fuga»

(Di sabato 18 dicembre 2021): le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro il. Ecco la sua analisi: le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Milan-, match valido per la diciottesima giornata di Serie A Sul match: «Dobbiamo essere intelligenti a fare le scelte giuste tatticamente. Abbiamo fatto una grande prima parte di stagione. Vorrei superare la quota 43 dello scorso anno.domani contro il». Sulladell’: «Non si può parlare di, l’sta dimostrando le qualità dello scorso anno. Anche noi lo scorso anno avevamo comandato per ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di José Mourinho in vista di #AtalantaRoma #ASRoma - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - raffaellapaita : Alla conferenza stampa di presentazione di @valerio_casini, nostro candidato alle elezioni suppletive alla Camera.… - CalcioNews24 : #Venezia, parla Zanetti alla vigilia della #Sampdoria ??? - ShedevilDevil : @Yuri_Benzina Marietto farà conferenza stampa giovedì 23. Vedrai Yuri che bella mazzata -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Governo

Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro il Napoli. Ecco la sua analisiPioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Milan - ...Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, inin vista della sfida contro il Napoli, in programma domani alle 20.45 a San Siro. "Tonali? Sono assolutamente convinto che possa ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera contro il Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano: "I nostri avversari ci affrontano con ...Il tecnico rossonero: "L'anno scorso siamo stati noi tanto tempo in testa, poi sappiamo come è andata a finire" ...