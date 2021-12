Chi è la fidanzata (dal cognome famoso) di Max Verstappen (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica sera ad Abu Dhabi è impazzita di gioia e ha festeggiato sotto il podio, al gala della Formula 1 si è presentata accanto al neo campione del mondo Max Verstappen. Di chi stiamo parlando? Di Kelly Piquet, la fidanzata dell'olandese, lei che con il rombo delle auto da corsa ci è cresciuta fin da bambina. Il cognome, infatti, dice tutto: Kelly è figlia del pilota brasiliano Nelson Piquet, tre volte campione del mondo (con la Brabham nel 1981 e nel 1983, e con la Williams nel 1987). Modella e giornalista Kelly Piquet ha 33 anni, nove in più del pilota olandese e di professione fa la modella, ma non solo. È mamma di una bambina, Penelope, nata nel 2019 dalla relazione con il pilota russo Daniil Kvyat, il cui destino professionale si è incrociato proprio con quello di Verstappen. Nel 2016, infatti, Kvyat era alla Red ... Leggi su gqitalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica sera ad Abu Dhabi è impazzita di gioia e ha festeggiato sotto il podio, al gala della Formula 1 si è presentata accanto al neo campione del mondo Max. Di chi stiamo parlando? Di Kelly Piquet, ladell'olandese, lei che con il rombo delle auto da corsa ci è cresciuta fin da bambina. Il, infatti, dice tutto: Kelly è figlia del pilota brasiliano Nelson Piquet, tre volte campione del mondo (con la Brabham nel 1981 e nel 1983, e con la Williams nel 1987). Modella e giornalista Kelly Piquet ha 33 anni, nove in più del pilota olandese e di professione fa la modella, ma non solo. È mamma di una bambina, Penelope, nata nel 2019 dalla relazione con il pilota russo Daniil Kvyat, il cui destino professionale si è incrociato proprio con quello di. Nel 2016, infatti, Kvyat era alla Red ...

